Calciomercato Fiorentina: Gattuso ripartirà da Ribery e ha chiesto un centrocampista dell’Inter

Gattuso ha fatto alcune richieste al presidente della Fiorentina Commisso: il punto di partenza però sarà ancora Ribery

Gennaro Gattuso ha già parlato con Franck Ribery. E Franck, come ha detto al termine della partita del cuore, vorrebbe rimanere in viola. Il mister gli ha già detto che nutre stima nei suoi confronti e lo vorrebbe ancora a guidare lo spogliatoio viola, seppur potrebbe dover ridursi l’ingaggio da 4 milioni a stagione che percepisce.

Tenere uno come lui, anche perchè i due leader difensivi Milenkovic e Pezzella partiranno quasi sicuramente in estate. Dietro allora si ripartirà da Martinez Quarta e Igor, e uno come Hysaj, in scadenza con il Napoli, potrebbe far comodo. A centrocampo Gattuso ha chiesto uno sforzo da parte della società. Vorebbe un rinforzo di qualità, il sogno è Stefano Sensi dell’Inter. E se poi davanti Commisso dovesse fargli il regalo Politano allora ecco che l’avventura di Rino con la viola potrebbe partire subito con le giuste motivazioni. Lo riporta la Gazzetta.