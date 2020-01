Calciomercato Fiorentina: Inter e Napoli puntano Castrovilli

Calciomercato Fiorentina: Inter e Napoli puntano la rivelazione Castrovilli, nell’intreccio coinvolto anche Politano

Inter e Napoli non guardano solo alla sessione invernale di mercato. Ma volgono già lo sguardo anche a giugno, quando uno degli obiettivi comuni sarà Castrovilli. Per questo i confronti con la Fiorentina, per una delle rivelazioni dell’attuale campionato, sono già cominciati.

Con tanto di suggestivo intreccio che riguarderebbe anche Politano. Una pedina che i nerazzurri sacrificherebbero per arrivare al viola, un giocatore che però piace molto anche allo stesso Napoli. Già a gennaio, inserito magari in uno scambio di prestiti con Llorente. L’intreccio, insomma, è appena cominciato…