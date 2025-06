Calciomercato Fiorentina, tutto bloccato dalla clausola di Kean: Pradè attende i 52 milioni per lanciare l'assalto al regista chiesto da Pioli, chi sono i nomi che interessano che interessano

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con la possibile cessione di Moise Kean in Arabia Saudita. Tutti i dettagli

Il calciomercato estivo della Fiorentina è partito con il botto, assicurandosi la qualità di Albert Gudmundsson e il talento di Jacopo Fazzini. Ora, però, il focus del mercato viola, orchestrato da Daniele Pradè e Roberto Goretti, si sposta con urgenza sul centrocampo. Dopo gli addii di Cataldi, Adli e Folorunsho, il reparto necessita di una guida esperta da affiancare ai confermati Mandragora e Fagioli, un uomo d’ordine richiesto esplicitamente dal nuovo tecnico Stefano Pioli.

Secondo La Gazzetta dello Sport il grande obiettivo di questo calciomercato è Adrian Bernabé, metronomo spagnolo del Parma. Classe 2001, cresciuto tra Barcellona e Manchester City, ha dimostrato in Emilia visione di gioco e qualità tecniche sopraffine. La trattativa non è semplice: il Parma valuta il suo regista circa 25 milioni di euro, una cifra importante che la Fiorentina potrà investire con decisione solo dopo aver definito il futuro di Moise Kean. Se tra il 1° e il 15 luglio un club, con l’Al Qadsiah in prima fila, pagherà la clausola da 52 milioni di euro per l’attaccante, il mercato in entrata dei viola subirà un’accelerazione decisiva.

Nell’attesa, Pradè e Goretti lavorano su più tavoli. Piace Kristjan Asllani, in uscita dall’Inter, ma la pista è complessa. Più costose le alternative che portano a Richard Rios del Palmeiras e a Morten Frendrup del Genoa, entrambi valutati intorno ai 30 milioni di euro. Sul taccuino figurano anche Tino Anjorin dell’Empoli e Hamed Traoré del Bournemouth, in un intreccio di mercato che potrebbe vedere il Parma virare proprio su Traoré, liberando così Bernabé per l’assalto finale della Fiorentina.