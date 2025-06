Calciomercato Fiorentina, rifiutata un’offerta dall’Arabia per Comuzzo! La clamorosoa indiscrezione riguardante il difensore

Non solo Osimhen o Theo Hernandez, l’Al Hilal del nuovo allenatore Simone Inzaghi, sta guardando alla Serie A per rafforzarsi e come riferisce il portale specializzato FirenzeViola.it, avrebbe provato a soffiare via alla Fioretina il talendo di Pietro Comuzzo.

Il difensore classe 2005, sarebbe infatti stato contattato per trasferirsi in Arabia, dopo i tentativi effettuati dal Napoli a gennaio, con l’entourage del giocatore e la dirigenza saudita a contatto subito dopo la chiusura del campionato.

La trattativa, però, non è mai iniziata, con il giocatore che non ha neanche preso in considerazione la proposta, senza badare alle cifre, gesto ben apprezzato dalle parti di Firenze.

Ai margini dell’operazione la Fiorentina che pur informata non ha mai ricevuto un’offerta ufficiale e che conta in Comuzzo come pilastro per i prossimi anni, soprattutto dopo il rinnovo fino al 2029 – e opzione 2030.