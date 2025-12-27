Calciomercato Fiorentina, Paratici già al lavoro per rinforzare la rosa: questi sono gli obiettivi principali della Viola. I nomi

Calciomercato Fiorentina, Paratici ha individuato le priorità della squadra Viola. Boga, Martic e Coppola i primi nomi sulla lista del dirigente

Il calciomercato della Fiorentina entra in una fase decisiva con una novità fondamentale: il primo vero colpo non riguarda il campo, ma la dirigenza. Fabio Paratici è infatti atteso a Firenze nei primi giorni di gennaio, una volta concluso il suo rapporto con il Tottenham, per assumere ufficialmente il ruolo di responsabile dell’area sportiva viola. Il suo arrivo segna l’inizio di una nuova fase e le prime scelte saranno subito strategiche: capire se puntare su una rivoluzione profonda della rosa o su interventi mirati e funzionali.

Una cosa appare certa nel calciomercato della Fiorentina: serviranno almeno tre innesti, uno per reparto. Paratici, insieme alla proprietà, dovrà valutare attentamente dove intervenire per dare equilibrio e qualità a una squadra che finora ha mostrato limiti evidenti.

Stando a La Gazzetta dello Sport, la priorità assoluta riguarda gli esterni offensivi. In quest’ottica, Jeremie Boga rappresenta più di una semplice idea. L’esterno franco-ivoriano, che compirà 29 anni a gennaio, ha caratteristiche attualmente assenti nella rosa viola: piede destro, partenza da sinistra, grande abilità nel dribbling, velocità e dinamismo. I suoi limiti sono noti, soprattutto la discontinuità e una produzione realizzativa non sempre costante, fatta eccezione per la stagione 2019-2020 al Sassuolo, chiusa con 11 gol in Serie A. Il fatto che conosca bene il campionato italiano e che la sua esperienza al Nizza sia ormai ai titoli di coda rende l’operazione concreta nel calciomercato della Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Nei dialoghi con il club francese potrebbe entrare Amir Richardson, centrocampista in uscita da Firenze e ormai fuori dal progetto tecnico. Il giocatore piace anche al Genoa, ma il Nizza resta una destinazione gradita, come da lui stesso dichiarato recentemente. Richardson è quindi uno dei nomi destinati a muoversi a gennaio.

A centrocampo, il calciomercato della Fiorentina guarda con interesse a Eric Martel del Colonia. Classe 2002, è un titolare fisso in Bundesliga e ha il contratto in scadenza nel 2026. La possibilità di liberarsi a parametro zero a fine stagione può favorire una trattativa a costi ridotti già a gennaio. Martel è un profilo già seguito in passato, così come resta ciclicamente viva la pista Lovric dell’Udinese.

Capitolo difesa: i numeri parlano chiaro, con 27 gol subiti in Serie A. Servono rinforzi immediati. Attenzione a Diego Coppola, ex Verona ora al Brighton, dove trova pochissimo spazio. Il centrale, che compirà 22 anni, sarebbe pronto a tornare in Italia. Più complicata invece la pista Dragusin, su cui c’è molta concorrenza e il momento difficile della Fiorentina non aiuta.

Il calciomercato della Fiorentina è pronto a entrare nel vivo, con Paratici chiamato subito a lasciare il segno.