Calciomercato Fiorentina, scatto Harrison! Lui il terzo colpo di gennaio: formula e cifre dell’operazione con il Leeds United

Il mercato invernale della Fiorentina si prepara ad accogliere il terzo squillo di una sessione finora scoppiettante. Dopo gli arrivi di Manor Solomon e Marco Brescianini, la dirigenza toscana ha individuato in Jack Harrison il tassello mancante per completare il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’affare con il Leeds United è in dirittura d’arrivo: le parti stanno limando gli ultimi dettagli sulla spartizione dell’ingaggio (circa 3 milioni di euro), mentre la formula è già definita. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni; qualora l’opzione venisse esercitata a giugno, l’inglese si legherebbe ai Viola fino al 2029.

Dietro questa operazione si intravede la regia “ombra” di Fabio Paratici, prossimo responsabile dell’area sportiva dei Gigliati una volta libero dai vincoli con il Tottenham, che sta operando in sinergia con l’attuale DS Roberto Goretti. Harrison, esterno offensivo classe 1999, è il profilo ideale per il 4-3-3 che Paolo Vanoli intende perfezionare. Mancino naturale che ama partire da destra per rientrare, l’inglese garantisce dinamismo e tecnica, doti affinate alla scuola di Marcelo Bielsa e maturate in esperienze internazionali che lo hanno visto giocare anche al New York City al fianco di leggende come Pirlo e Lampard. Nonostante un minutaggio ridotto negli ultimi due mesi in Championship (solo 11 presenze totali), la sua “connessione” con il calcio britannico è vista come una garanzia di intensità.

Mentre la pista per il trequartista Tommaso Baldanzi si è raffreddata, l’attenzione si sposta ora sulla difesa. Con la partenza di Pablo Marì verso l’Arabia e quella imminente di Mattia Viti direzione Sampdoria, servono rinforzi arretrati. I nomi caldi restano quelli di Daniele Rugani e Federico Gatti, entrambi in uscita dalla Juventus, mentre dall’estero spunta la suggestione Diego Coppola del Brighton. Il restyling della rosa prosegue veloce: Firenze attende il suo nuovo numero 7 britannico per sognare l’Europa.