Calciomercato Fiorentina, viola in pressing su Piatek: formalizzata l’offerta all’Hertha Berlino per l’attaccante polacco

Prosegue il pressing della Fiorentina su Piatek. L’ex attaccante del Milan, ora all’Hertha Berlino, piace alla compagine viola, come riportato dall’edizione in edicola oggi del Corriere dello Sport.

Formalizzata l’offerta – si legge sul quotidiano – per l’attaccante polacco. I tedeschi chiedono 25 milioni di euro per far partire il giocatore, ma la Fiorentina punta a spenderne venti con il riscatto fissato al 2021. Nel frattempo si lavora con l’Arsenal per Torreira.