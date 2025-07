Calciomercato Genoa, Colombo completa l'attacco. Quali saranno le prossime mosse rossoblu? - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: ufficiale l’arrivo di Lorenzo Colombo, ora si cerca un difensore

Il calciomercato Genoa continua a regalare novità importanti. Dopo settimane di trattative, è arrivata la fumata bianca per l’ingaggio di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione è stata chiusa con la formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Tra queste, è compresa la permanenza del Genoa in Serie A, oltre a bonus legati alle presenze del giocatore e al numero di gol segnati nel corso della stagione.

Colombo, reduce da un’esperienza con l’Empoli, è già partito da Singapore – dove si trova attualmente il Milan per la tournée estiva – e lunedì è atteso a Genova per le visite mediche e la firma ufficiale. Lunedì sarà anche il giorno del ritorno agli allenamenti per il Genoa, che riprenderà a lavorare al centro sportivo di Pegli dopo il ritiro. Il tecnico Vieira potrà così iniziare a inserire Colombo nei meccanismi offensivi della squadra.

Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nel calciomercato del Genoa, che punta a costruire una rosa competitiva per confermarsi in Serie A e, magari, puntare a qualcosa in più. Colombo si presenta come un attaccante moderno, fisico e dotato di una buona tecnica, pronto a giocarsi le sue carte per guadagnarsi un posto da titolare.

Ma il lavoro della dirigenza rossoblù non si ferma all’attacco. Con l’addio imminente di Mattia Bani, infatti, il Genoa è ora alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. Due i nomi caldi: Leo Østigård, che potrebbe tornare dopo l’esperienza in prestito due stagioni fa e che gradirebbe il rientro a Genova, e Jorrit Idzes del Venezia, profilo giovane e in crescita, che potrebbe rappresentare un investimento per il presente e il futuro.

Il calciomercato del Genoa entra quindi nel vivo, con l’obiettivo di consegnare a Vieira una squadra completa, equilibrata e pronta ad affrontare un campionato impegnativo con ambizione e continuità.