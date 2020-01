Calciomercato Genoa, anche Borini potrebbe arrivare in rossoblu

Calciomercato Genoa, non sono finiti gli arrivi per la squadra di Nicola: a giorni potrebbe chiudersi la trattativa anche per Borini

Il Genoa non è stato a guardare in questa sessione di calciomercato invernale che è appena iniziata. Messi a segno già i colpi che portano il nome di Perin, Behrami e Destro ma potrebbe non essere finita qui.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti potrebbe arrivare anche Fabio Borini ormai in uscita dal Milan. Non tramonta neanche l’idea Kurtic e continua a piacere anche il colombiano Roger Martinez.