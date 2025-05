Calciomercato Genoa, il Tottenham piomba su De Winter: può superare la concorrenza, offerta super!

Le ultime sul futuro di Koni De Winter, difensore belga del Genoa, al centro dell’interesse di calciomercato del Tottenham

L’edizione odierna de La Repubblica (edizione Genova) riporta dell’interesse di calciomercato del Tottenham nei confronti di Koni De Winter del Genoa. Sul difensore belga c’è anche l’interesse di alcune big italiane come l’Inter.

DE WINTER-TOTTENHAM – «C’è anche un po’ di Genoa nel successo del Tottenham in Europa League, vinta battendo il Manchester United. Il capitano degli Spurs è Romero, lanciato proprio dal Genoa sotto la guida di Ivan Juric. Anche Djed Spence, ex rossoblù, ha giocato nel finale, mentre Dragusin era in tribuna per infortunio. Ma ora il club londinese è interessato anche De Winter, offrendo circa 24 milioni di euro».

CALCIOMERCATO GENOA – «Oltre al difensore belga, il club ligure deve decidere se riscattare Pinamonti per 14 milioni: ha segnato in doppia cifra pur giocando spesso da solo. Situazione complicata per Vitinha, pagato caro ma con un solo gol all’attivo, condizionato da infortuni e impiego fuori ruolo. Si lavora al rinnovo di Vasquez, indicato come futuro leader della rosa dopo l’addio a fine anno di Badelj, mentre sono in sospeso anche i rinnovi di Martin e Bani; quest’ultimo ha ricevuto un’offerta dal Sassuolo e potrebbe seguire Gilardino a Palermo».

GIOVANI – «Infine, il futuro del Genoa passa anche dai giovani: spicca Roberto Scaglione, classe 2010, che potrebbe esordire a soli 15 anni e 142 giorni diventando il più giovane debutto nella storia della Serie A. Il Borussia Dortmund ha già mostrato interesse per il ragazzo».