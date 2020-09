Calciomercato Genoa: incontro tra Enrico Preziosi e Tulio Tinti, agente di Ranocchia. I rossoblù vogliono il difensore

Incontro di mercato a Milano per il Genoa di Enrico Preziosi. Il numero uno del club rossoblù ha incontrato gli agenti di Andrea Ranocchia per pianificare il passaggio del difensore in Liguria.

Mercato in uscita attivissimo per l’Inter che dopo aver salutato Candreva e Godin si appresta a dire addio anche all’ex Bari.