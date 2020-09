Sampdoria, fatta per Candreva dall’Inter

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati hanno chiuso l’affare Candreva con l’Inter

La Sampdoria e l’Inter hanno definito la trattativa per Antonio Candreva. Come riportato da Sky Sport, l’esterno ha sciolto le ultime riserve decidendo di accettare l’offerta blucerchiata. Contratto fino al 2024 (3 anni più opzione per un altro) per il calciatore, mentre ai nerazzurri andranno 2,5 milioni di euro.

Candreva sarà a Genova nella giornata di domani, venerdì 25 settembre, per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con la Sampdoria.