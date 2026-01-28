Calciomercato Genoa: la Juventus insiste per Norton-Cuffy, ecco l’offerta dei bianconeri e la risposta del Grifone! Retroscena

Calciomercato Genoa: offerta della Juventus per Brooke Norton-Cuffy, ecco la risposta del Grifone per l’esterno inglese

Non solo l’attacco nei pensieri della Juventus. Se le prime pagine sono dominate dalla caccia al numero nove (con il duello Kolo Muani-Zirkzee), la dirigenza bianconera lavora a fari spenti per puntellare anche le corsie laterali. L’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra è stato individuato in Brooke Norton-Cuffy. Il dialogo tra Torino e Genova è ufficialmente aperto. Il profilo del classe 2004, che si è messo in luce in questa stagione con la maglia del Genoa, ha convinto l’amministratore delegato Damien Comolli a tentare l’affondo decisivo in queste ultime ore di mercato.

La proposta bianconera: riscatto condizionato

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Juventus ha messo sul piatto una strategia precisa per convincere i liguri. La formula proposta è quella del prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, c’è un “ma” sostanziale che sta rallentando la fumata bianca: la Vecchia Signora vuole tutelarsi legando l’investimento ai risultati sportivi. L’offerta prevede infatti che l’obbligo di acquisto scatti automaticamente solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Un paletto fondamentale per la sostenibilità finanziaria del club bianconero, che vuole evitare spese folli senza la certezza dei ricavi europei.

La resistenza del Grifone e il profilo tattico

Al momento, la risposta del Genoa è di attesa fredda. La dirigenza rossoblù non ha ancora aperto a queste condizioni: per lasciar partire uno dei suoi gioielli, preferirebbe una cessione a titolo definitivo subito o, quantomeno, garanzie di riscatto slegate dal piazzamento in classifica della Juve. La scelta di puntare su Norton-Cuffy non è casuale. Terzino inglese cresciuto nella prestigiosa Academy dell’Arsenal, è un giocatore che fa della fisicità prorompente e della progressione le sue armi migliori. Caratteristiche che mancano nell’attuale scacchiere di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano avrebbe avallato l’acquisto per avere un’alternativa di gamba immediata. Le prossime ore saranno decisive: o il Genoa abbassa le pretese sulla formula, o la Juve dovrà alzare l’asticella del rischio d’impresa.

