Calciomercato Genoa, occasione Maksimovic per la difesa

Calciomercato Genoa, i rossoblu tengono d’occhio lo svincolato Nikola Maksimovic per rinforzare il reparto difensivo: le ultime

Il Genoa è pronto a puntare su Nikola Maksimovic per rinforzare la propria difesa. Il club ligure, come riportato da Sky Sport, ha messo gli occhi sul difensore serbo che lo scorso 30 giugno si è svincolato ufficialmente dal Napoli, dopo che il club ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Contatti già avviati, l’operazione potrebbe chiudersi a breve.