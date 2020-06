Calciomercato Genoa, occhi puntati su Roberto Insigne: sul talento del Benevento c’è anche il Monza per tentare la promozione

Manca poco per arrivare in serie A con il Benevento, ma su Roberto Insigne si sono mossi già diversi club in vista del prossimo campionato. Il giocatore piace molto al Monza, come riportato da Tutto Mercato Web.

Non solo, nelle ultime ore ci sarebbe anche il Genoa: i rossoblù stanno già progettando la prossima stagione e potrebbero provare l’assalto nella prossima sessione di mercato.