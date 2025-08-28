Calciomercato Genoa, si prova il grande colpo dal Marsiglia: nel mirino quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Maupay nel mirino per rinforzare l’attacco. La situazione attuale

Gli ultimi giorni di mercato sono sempre i più frenetici e spesso decisivi. Nelle ore finali si sbloccano trattative, emergono nuovi scenari e le dirigenze lavorano senza sosta per completare le rose in vista della nuova stagione. Anche quest’anno, il Calciomercato Genoa promette colpi di scena e un’ultima mossa in attacco potrebbe essere imminente.

Il club rossoblù, protagonista di un’estate finora attiva, sta cercando di aggiungere un nuovo elemento al reparto offensivo per offrire a Patrick Vieira maggiori soluzioni. Dopo gli arrivi di Colombo, Stanciu e Carboni, il Genoa guarda ora con attenzione al mercato francese. Il nome caldo è quello di Neal Maupay, attaccante classe 1996 attualmente in forza all’Olympique Marsiglia.

Maupay, profilo esperto per il Genoa di Vieira

Maupay non rientra nei piani tecnici di Roberto De Zerbi all’OM, e per questo potrebbe partire già nei prossimi giorni. Il Genoa, sempre attento alle occasioni dell’ultimo minuto, ha messo gli occhi sull’attaccante francese come possibile innesto d’esperienza e qualità. Nei primi impegni stagionali del Marsiglia, Maupay è rimasto fuori dalle rotazioni: assente nella gara contro il Rennes e in panchina per tutta la sfida vinta contro il Paris FC.

Il suo curriculum parla chiaro: oltre 160 presenze in Premier League con le maglie di Brighton, Brentford ed Everton, condite da 33 gol e 10 assist. Numeri che testimoniano una carriera solida e una conoscenza approfondita del calcio di alto livello. Per il Calciomercato Genoa, sarebbe un’aggiunta preziosa sia sul piano tecnico che per la crescita del gruppo.

Calciomercato Genoa: ultimi giorni decisivi

La trattativa non è ancora chiusa, ma le prossime ore saranno cruciali. Il Genoa vuole completare il proprio attacco con un profilo affidabile, e Maupay rappresenta una concreta possibilità. La dirigenza è al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione, sia dal punto di vista economico che contrattuale.

Con la chiusura della sessione ormai vicina, il Calciomercato Genoa entra nella sua fase più calda. Dopo una stagione brillante, il club vuole alzare ulteriormente l’asticella. E un colpo come Maupay potrebbe fare la differenza.