Calciomercato Genoa, tutto fatto per l'arrivo di Valentin Carboni. I dettagli con l'Inter - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Valentin Carboni arriva in prestito dall’Inter

Il calciomercato Genoa si accende con un colpo in prospettiva: è ufficiale l’arrivo di Valentin Carboni, talentuoso trequartista argentino classe 2005, in prestito dall’Inter. La trattativa, confermata dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, rappresenta una mossa importante per entrambe le società: da una parte, il Genoa potrà contare su un giovane di grande potenziale, dall’altra l’Inter punta a far maturare uno dei suoi prospetti più promettenti in un contesto competitivo.

Il trasferimento avverrà con la formula del prestito secco fino a giugno 2026, senza alcun diritto di riscatto per il club rossoblù. Una scelta chiara da parte dell’Inter, che intende monitorare da vicino lo sviluppo del giocatore con l’obiettivo di reintegrarlo in prima squadra dopo due stagioni formative. Il calciomercato del Genoa si conferma dunque molto attivo e attento ai profili giovani, puntando su giocatori di qualità in cerca di continuità.

Carboni, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e già convocato dalla nazionale argentina maggiore, ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Monza. In Brianza ha totalizzato 31 presenze e 2 gol, dimostrando buone qualità tecniche e personalità. Il suo profilo è quello di un trequartista mancino, dotato di ottima visione di gioco, capacità di dribbling e intelligenza tattica.

Nell’accordo tra Genoa e Inter è previsto anche un bonus fino a un milione di euro, legato al rendimento individuale del giocatore nel biennio. Un segnale ulteriore della fiducia che il club nerazzurro ripone in Carboni e della volontà di valorizzarlo attraverso il prestito al Grifone.

Il trasferimento rappresenta un’operazione strategica nell’ottica del calciomercato Genoa, che punta a rinforzare la rosa con profili giovani e di prospettiva. Allo stesso tempo, l’Inter avrà modo di osservare la crescita del proprio talento in una realtà di Serie A che garantisce spazio e visibilità.

Con l’arrivo di Valentin Carboni, il calciomercato del Genoa si arricchisce di un colpo che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa alla salvezza o a un campionato ambizioso. Il talento argentino avrà ora l’opportunità di confermare il suo valore e fare un ulteriore passo nella sua carriera professionale.