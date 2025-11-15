Calciomercato Genoa, Norton-Cuffy potrebbe lasciare in estate? Un nuovo club è pronto a fare una grande offerta

Calciomercato Genoa: Norton-Cuffy osservato speciale della Juventus, ma il Grifone resiste

Il nome di Brooke Norton-Cuffy è diventato uno dei più discussi nelle ultime settimane nell’ambito del Calciomercato Genoa, soprattutto perché il giovane terzino inglese è finito nel mirino della Juventus. Il Corriere dello Sport ha riportato che il club bianconero sta seguendo con grande attenzione il classe 2004, considerato uno dei profili più interessanti della Serie A per quanto riguarda il ruolo di esterno destro.

Norton-Cuffy, protagonista di una crescita costante e di un impatto immediato nel campionato italiano, è stato monitorato dai dirigenti della Juventus in diverse occasioni, tra cui il recente match del Genoa contro la Lazio. Le sue qualità atletiche, la capacità di spingere con continuità e la maturità tattica dimostrata nonostante la giovane età hanno attirato gli sguardi di molti osservatori. Non a caso, il suo nome è diventato rapidamente centrale nel dibattito sul Calciomercato Genoa.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra considerata alla portata dei bianconeri che, in vista della prossima estate, sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra. L’obiettivo è quello di rinnovare un reparto che necessita di energia e profondità, e Norton-Cuffy rappresenta un profilo ideale: giovane, moderno, fisico e capace di interpretare il ruolo sia in una difesa a quattro sia in sistemi più fluidi, come quello adottato anche dal Genoa.

La Juventus, secondo quanto trapela, avrebbe già avviato alcuni colloqui esplorativi con l’entourage del giocatore, manifestando interesse concreto in vista del prossimo mercato estivo. Tuttavia, nonostante il crescente corteggiamento, la possibilità di una cessione già a gennaio appare estremamente remota. Il Genoa considera infatti Norton-Cuffy un elemento fondamentale per il presente e il futuro della squadra, e non ha alcuna intenzione di privarsene nel pieno della stagione.

Nel quadro del Calciomercato Genoa, il Grifone ha sempre mantenuto una politica attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, e il terzino inglese rappresenta uno dei progetti più interessanti. Per questo motivo, il club rossoblù appare determinato a resistere alle offerte che arriveranno a gennaio, rinviando ogni discorso all’estate.

Sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Olympique Marsiglia, ulteriore conferma della sua crescita e della sua visibilità internazionale. Tuttavia, Genoa e giocatore sembrano intenzionati a proseguire insieme almeno fino al termine della stagione.

Il dossier Norton-Cuffy resterà uno dei più caldi del Calciomercato Genoa, con la Juventus pronta a tornare alla carica nei prossimi mesi.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A