Calciomercato Genoa, Perin spinge per il trasferimento in rossoblu. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, Perin spinge per il trasferimento in rossoblu. La situazione attuale

Il Calciomercato Genoa entra nel vivo e si intreccia con le strategie della Juventus, dove le riflessioni non riguardano soltanto i nuovi arrivi, ma soprattutto alcune uscite che potrebbero incidere sugli equilibri interni dello spogliatoio. Tra queste, una delle situazioni più calde è senza dubbio quella legata a Mattia Perin. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’addio del portiere bianconero non è più una semplice ipotesi, ma uno scenario sempre più concreto.

Perin, da tempo affidabile secondo di Szczęsny e punto di riferimento silenzioso del gruppo, avrebbe maturato la volontà di rimettersi in gioco da protagonista. Una scelta comprensibile per un giocatore che sente di poter ancora offrire molto e che non vuole limitarsi a un ruolo marginale. In questo contesto, il Calciomercato Genoa rappresenta per lui molto più di una semplice opportunità professionale: è una questione di appartenenza e di cuore. Il portiere di Latina, infatti, sogna il ritorno al Grifone, la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta e con cui ha costruito un legame profondo.

Le ultime indiscrezioni parlano di una trattativa già ben avviata sul piano personale. L’entourage di Perin avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con il club rossoblù, trovando piena sintonia su progetto tecnico e ruolo centrale all’interno della squadra. Il giocatore ha dato il suo via libera al trasferimento, dimostrando entusiasmo e disponibilità immediata.

Resta però da sciogliere il nodo più delicato del Calciomercato Genoa: il dialogo tra le società. Al momento, infatti, non ci sarebbe stato ancora un contatto ufficiale tra la dirigenza juventina e quella genoana. Manca l’incontro decisivo per definire i termini economici dell’operazione e la formula del trasferimento. Solo dopo questo passaggio si potrà capire se il ritorno di Perin a Genova diventerà realtà o resterà una suggestione estiva.