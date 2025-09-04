Calciomercato: Gündoğan firma con il Galatasaray, era stato proposto alla Juventus! Il retroscena

Calciomercato: Gündoğan firma con il Galatasaray, era stato proposto in estate anche alla Juventus! Ecco il retroscena

İlkay Gündoğan, centrocampista tedesco di origini turche e campione d’Europa con il Manchester City, è stato uno dei nomi più chiacchierati dell’ultima sessione estiva di calciomercato. In scadenza di contratto con i Citizens, il 33enne rappresentava un’occasione a parametro zero che ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui Inter e Juventus.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex capitano del Manchester City era stato proposto sia ai nerazzurri che ai bianconeri, con contatti diretti tra la sua agenzia e le due società per valutare un possibile trasferimento. Tuttavia, nelle ultime 48 ore, Gündoğan ha scelto una strada diversa, firmando ufficialmente con il Galatasaray, club campione di Turchia, dove inizierà una nuova avventura da protagonista.

Le valutazioni di Juventus e Inter

La Juventus, reduce dalla cessione del centrocampista brasiliano Douglas Luiz, aveva preso in considerazione l’idea di inserire Gündoğan nella propria rosa. Tuttavia, la dirigenza bianconera, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha preferito concentrare le risorse su altri reparti, ritenendo il centrocampo già competitivo con elementi come Manuel Locatelli (regista della Nazionale italiana), Khéphren Thuram (dinamico box-to-box francese) e Teun Koopmeiners (centrocampista olandese di grande visione di gioco).

L’Inter, dal canto suo, ha declinato l’offerta, orientandosi verso profili più funzionali al progetto tecnico di Simone Inzaghi, puntando su alternative già individuate per rinforzare la mediana.

Perché Gündoğan ha scelto il Galatasaray

Nonostante l’interesse concreto di due big della Serie A, Gündoğan ha optato per il Galatasaray, club che gli ha garantito un ruolo centrale e minuti da titolare, fattori determinanti nella sua decisione. La possibilità di giocare con continuità e di essere un leader tecnico in una squadra ambiziosa, impegnata anche in Champions League, ha convinto il centrocampista a tornare in Turchia, terra delle sue origini familiari.

L’operazione, ufficializzata nelle ultime ore, chiude definitivamente le porte a un suo approdo in Serie A. Per Juventus e Inter, la pista Gündoğan resta così un’occasione mancata, ma entrambe le società proseguono il proprio mercato con obiettivi mirati per completare le rispettive rose.