Calciomercato Hellas Verona, è ufficiale l’acquisto di Ebosse: il comunicato del club

Calciomercato Hellas Verona, adesso è ufficiale l’acquisto di Ebosse dall’Udinese: il comunicato del club veneto

L’Hellas Verona compie un passo significativo sul fronte difensivo, ufficializzando l’acquisizione del centrale francese Enzo Ebosse dall’Udinese. Il giocatore, classe 1999, nato a Amiens e dotato di una buona struttura fisica (1,85 m), è noto per la sua duttilità tattica, potendo ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Un profilo che si inserisce perfettamente nel piano tecnico del club scaligero, impegnato a consolidare la rosa in vista della prossima stagione.

COMUNICATO – Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – da Udinese Calcio le prestazioni sportive del difensore Enzo Jacques Rodolphe Ebosse.

Nato ad Amiens, in Francia, l’11 marzo 1999, Ebosse è un difensore centrale mancino, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lens, ha esordito tra i professionisti nella stagione 2016/17. In carriera ha vestito le maglie di Lens, Le Mans, Angers e Udinese, totalizzando oltre 100 presenze tra Ligue 1, Ligue 2 e Serie A. Con l’Udinese, ha debuttato in Serie A il 13 agosto 2022, nella sconfitta contro il Milan, arrivando a collezionare 22 presenze complessive in maglia bianconera nella stagione 2022/23.

Nell’ultima stagione disputata si è trasferito in prestito nel gennaio 2025 allo Jagiellonia, squadra del massimo campionato polacco. Con la squadra di Białystok raccoglie 19 presenze totali tra campionato e coppe europee, arrivando a giocare i quarti di finale di UEFA Conference League contro il Betis Siviglia e vincendo la Supercoppa di Polonia il 2 aprile 2025 contro il Wisla Cracovia.

A livello internazionale, Ebosse ha rappresentato la Nazionale francese Under 16, prima di scegliere la Nazionale del Camerun, con cui conta 3 presenze ufficiali in Prima Squadra, di cui una da titolare al Mondiale FIFA 2022, nella vittoria per 1-0 contro il Brasile.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Enzo, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.