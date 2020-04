Calciomercato Hellas Verona: Pazzini nel mirino del Monza

Calciomercato Hellas Verona: Giampaolo Pazzini è finito nel mirino del Monza che vuole allestire una super squadra per la Serie B

Giampaolo Pazzini è finito nel mirino del Monza, il quale starebbe pensando all’attaccante dell’Hellas Verona per la prossima Serie B.

L’Arena riporta che l’ex attaccante dell’Inter è in scadenza di contratto con il club scaligero e per questo motivo Adriano Galliani (che lo ha avuto al Milan) lo ha messo nel mirino. Pazzini sarebbe uno dei tanti acquisti di lusso che il club lombardo farà per la Serie B.