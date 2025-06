Calciomercato Hellas Verona, occhi su Rigo per rafforzare il centrocampo! Sul classe 2002 diverse squadre

L’Hellas Verona guarda al mercato internazionale per rafforzare il proprio centrocampo in vista della stagione 2025/26. Tra i nomi seguiti dal club scaligero c’è Tomas Rigo, giovane e promettente centrocampista slovacco classe 2002 in forza al Baník Ostrava. A riportarlo è il portale slovacco Sport, secondo cui il Verona sarebbe tra le squadre interessate al talento emergente.

Tomas Rigo: numeri e prestazioni in crescita

Reduce da un’ottima annata in Repubblica Ceca, Rigo ha collezionato 38 presenze, 3 gol e 7 assist nella stagione 2024/25. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi club europei, complice anche l’ottima prestazione durante l’Europeo Under 21, dove si è distinto per visione di gioco, qualità tecnica e personalità.

Il centrocampista del Baník Ostrava è finito nel mirino non solo dell’Hellas Verona, ma anche del Trabzonspor in Turchia, del Levante in Spagna e dell’Ipswich Town in Inghilterra. Proprio il club inglese potrebbe rappresentare una concorrente temibile, vista la maggiore disponibilità economica derivante dai ricchi diritti televisivi della Premier League e della Championship.

L’Hellas Verona punta anche sul “fattore Suslov”

Un possibile vantaggio per il Verona nella corsa a Tomas Rigo potrebbe essere la presenza in rosa di Tomas Suslov, connazionale e amico personale del giovane centrocampista. Attualmente i due si trovano in vacanza insieme, e non è da escludere che Suslov stia giocando un ruolo nel tentativo di convincere Rigo a scegliere il club gialloblù come prossima destinazione.

Rigo vanta già 4 presenze con la Nazionale maggiore slovacca, confermando un percorso di crescita costante. Il suo profilo combacia perfettamente con le esigenze dell’Hellas Verona, che ha bisogno di ringiovanire e rinnovare il reparto di centrocampo dopo alcune partenze.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il nome di Tomas Rigo potrebbe presto diventare una delle priorità nel calciomercato estivo dell’Hellas Verona.