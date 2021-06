Calciomercato Inter, accordo con la Lazio per Lazzari: cifre e dettagli

Calciomercato Inter: per sostituire il partente Hakimi, i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con la Lazio per Manuel Lazzari

Hakimi sembra sempre più lontano dal vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione: i nerazzurri hanno individuato il sostituto nelle file della Lazio.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Come riporta Il Messaggero i biancocelesti sono in forte pressing per Julian Brandt del Borussia Dortmund: questa operazione sarebbe finanziata proprio dalla cessione di Lazzari all’Inter, su cui pare ci sia già un accordo sulla base di 22 milioni più 4 di bonus, che diventerebbe il nuovo titolare nerazzurro sulla corsia di destra.