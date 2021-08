Calciomercato Inter, l’agente di Insigne atteso a Milano: le ultime

Sono giorni caldi per il futuro di Lorenzo Insigne: l’agente del calciatore è atteso a Milano nelle prossime ore

Sono giorni caldi per il futuro di Lorenzo Insigne. La trattativa con il Napoli per il rinnovo del contratto è bloccata da tempo e l’Inter – sottolinea il Corriere dello Sport – potrebbe inserirsi in questo impasse. Vincenzo Pisacane, agente del fantasista, è atteso a Milano nei prossimi giorni.

Non c’è un appuntamento fissato con i nerazzurri, ma che il club di viale della Liberazione ha preso informazioni è risaputo. Marotta potrebbe non cercare la trattativa con i partenopei, ma lavorare sull’operazione a parametro zero. Un quadriennale da sei milioni l’anno e sette di incentivo alla firma. Di cartellino, invece, ne costerebbe 30 per mettersi ora attorno a un tavolo a parlarne con De Laurentiis.

