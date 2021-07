Calciomercato Inter, anche il Monaco interessato a Jovic

Calciomercato Inter, l’attaccante serbo è in uscita dal Real Madrid. Su di lui anche il club del principato

Come riportato dal Mundo Deportivo, Luka Jovic non rientra nei piani del Real Madrid. Carlo Ancelotti avrebbe già dato il suo benestare alla cessione, nonostante il serbo abbia detto di volersi giocare le proprie chance nella capitale spagnola. Nel futuro potrebbe esserci l’Inter, in cerca di un vice Lukaku, ma i nerazzurri dovranno fare attenzione alla concorrenza.

Il Monaco, a caccia di un sostituto di Stefan Jovetic, avrebbe infatti posato le proprie attenzioni sull’ex Eintracht per volere del tecnico Niko Kovac, suo grande estimatore.

TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM