Scontro di mercato acceso tra Inter e Juventus: i bianconeri provano a soffiare Andersen, difensore centrale della Sampdoria

L’Inter deve stare attenta se non vuole farsi soffiare Andersen, difensore centrale della Sampdoria. Ausilio aveva tutta l’intenzione di chiudere l’operazione in sordina, replicando quanto fatto con il bravissimo Skriniar, ma le cose potrebbero cambiare. La Juventus, da tempo seguiva il calciatore e adesso, secondo calciomercato.com, è entrata di prepotenza nella trattativa. Il club bianconero, infatti, ha proposto alla Sampdoria 25 milioni di euro per acquistare il centrale danese: il ragazzo, tuttavia, resterebbe a Genova per altri 6 mesi se non addirittura un anno. Al momento Ferrero non ha accettato, ma l’Inter non può più tergiversare se non vuole perdere Andersen, che è seguito anche dal Tottenham.