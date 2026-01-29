Calciomercato Inter, Ausilio lavora su un doppio tavolo: si pensa a due regali per Chivu! I nomi caldi per la corsia di destra

Le strategie di mercato dell’Inter entrano nella fase più calda e decisiva. La dirigenza di Viale della Liberazione ha deciso di alzare il ritmo per regalare nuovi innesti di spessore al tecnico Cristian Chivu, necessario per affrontare la seconda parte di stagione. Il nome cerchiato in rosso è quello di Moussa Diaby. Secondo quanto riferito dall’esperto Gianluca Di Marzio, il club meneghino ha rotto gli indugi ed è pronto a un affondo per l’ala francese classe 1999. Attualmente in forza all’Al-Ittihad nella Saudi Pro League, Diaby è un esterno offensivo moderno che fa della velocità bruciante e del dribbling nell’uno contro uno le sue armi letali.

La dirigenza della Beneamata manifesta una spiccata fiducia sulla buona riuscita dell’affare e conta di chiudere l’operazione in tempi brevi per consegnare all’allenatore un elemento in grado di “spaccare” le partite con la sua freschezza atletica. Ma le manovre in entrata non si limitano alla pista araba. I Nerazzurri monitorano con estrema attenzione anche l’Olanda: la recente eliminazione del PSV Eindhoven dalla Champions League ha infatti rimescolato le priorità del club di Eindhoven, aprendo un concreto spiraglio per la cessione di Ivan Perisic.

Il possibile ritorno dell’esterno croato, giocatore di immenso carisma e forza fisica, stuzzica la fantasia dei tifosi. Perisic, che ha già scritto pagine importanti della storia recente interista, rappresenterebbe l'”usato sicuro” ideale: un leader capace di inserirsi immediatamente nei meccanismi tattici senza bisogno di periodi di adattamento. I contatti potrebbero intensificarsi a breve, confermando l’iperattività di una dirigenza che cerca il giusto mix tra l’esplosività del talento francese e l’affidabilità dell’esperto croato per blindare le corsie laterali.

