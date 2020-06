Calciomercato Inter: Belotti o Aubameyang per il post Lautaro

Calciomercato Inter: il club nerazzurro sta ragionando sul post Lautaro Martinez con Belotti o Aubameyang pronti a sostituirlo

L’Inter continua a ragionare sui nomi per sostituire Lautaro Martinez, qualora il Toro dovesse essere ceduto al Barcellona. Rimane vivo il nome di Edinson Cavani ma le richieste sull’ingaggio del Matador spaventano l’Inter che si sta tutelando con due nomi di alto profilo: Andrea Belotti e Pierre-Emerick Aubameyang.

Il centravanti dell’Arsenal non è la prima scelta di Conte, che preferirebbe un elemento portato a giocare spalle alla porta piuttosto che uno abituato a cercare la profondità. Tuttavia, le cifre sono tutte dalla parte del bomber gabonese (sempre oltre i 30 gol con i Gunners). L’ago della bilancia, però, resta il suo rapporto con il club inglese. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e, come ha manifestato anche di recente, parecchi dubbi sull’opportunità di rinnovarlo.

Conte sarebbe ben più felice di accogliere a Milano Andrea Belotti. L’Inter, qualche sondaggio lo ha già fatto, incassando, evidentemente, la disponibilità del giocatore. L’idea di partenza sarebbe quella di inserire almeno una contropartita tecnica, ma sarà possibile solo se la squadra granata eviterà la retrocessione. A quel punto, insieme ad un conguaglio economico, Marotta e Ausilio potrebbero mettere sul tavolo i cartellini di Nainggolan (di ritorno dal prestito al Cagliari), di Gagliardini oppure di Pinamonti, da riacquistare dal Genoa, ma possibile erede del Gallo per il Toro.