Calciomercato Inter: il giovane esterno della Primavera nerazzurra, Tibo Persyn, sarà blindato e testato da Conte con i grandi

Tibo Persyn non lascerà l’Inter a differenza di quanto fatto qualche giorno fa da Gnonto. L’esterno destro sarà blindato e firmerà un rinnovo di contratto per i prossimi 4 anni. Ma non è tutto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il belga sarà convocato in prima squadra e testato da Antonio Conte che ne valuterà qualità ed adattamento con i “grandi”.