Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. Rebus attorno al centrocampista turco, ecco cosa potrebbe succedere

L’infermeria della Pinetina si svuota nel momento più importante della stagione. La notizia che tutto l’ambiente nerazzurro attendeva è arrivata: Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo. Il regista classe ’94 ha smaltito i problemi fisici e scalda i motori per il Derby d’Italia. Una pedina fondamentale per Cristian Chivu, che potrà contare sul suo leader tecnico per la sfida cruciale contro la Juventus.

Il nodo contrattuale: bivio 2027

Tuttavia, mentre il campo sorride, negli uffici di Viale della Liberazione si addensano le nubi sul futuro a lungo termine. Con il contratto in scadenza nel 2027 e la soglia dei 32 anni ormai raggiunta, la dirigenza guidata da Beppe Marotta si trova di fronte a un bivio strategico inevitabile. La prossima estate rappresenta, di fatto, l’ultima finestra utile per monetizzare una cessione del turco. Senza un rinnovo immediato, l’Inter rischierebbe di vedere crollare il valore del cartellino di uno dei suoi asset più preziosi, avvicinandosi pericolosamente alla scadenza a parametro zero.

La tentazione Galatasaray

A complicare i piani di rinnovo c’è il forte richiamo della patria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Galatasaray è pronto a fare sul serio. Il club di Istanbul, da sempre nel cuore del giocatore e della sua famiglia, sogna di riportare Calhanoglu a casa per fargli chiudere la carriera in Turchia. Per il nerazzurro, che non ha mai nascosto il legame viscerale con le sue origini, l’ipotesi di un trasferimento sul Bosforo non è solo una scelta professionale, ma una scelta di vita.

Testa allo Scudetto

Nonostante le sirene di mercato, la professionalità di Calhanoglu non è in discussione. Il suo recupero lampo per la sfida contro i bianconeri testimonia la volontà di lottare fino alla fine per cucirsi sul petto un altro Scudetto. Ma una volta terminata la stagione, il dossier “Hakan” sarà il primo sulla scrivania di Marotta: rinnovo a vita o addio doloroso?