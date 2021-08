Calciomercato Inter, il Chelsea insiste per Lukaku: le ultime

Romelu Lukaku resta nel mirino del Chelsea e i Blues sarebbero anche fiduciosi della chiusura positiva dell’affare

Sirene inglesi non solo per Lautaro Martinez, ma anche per Romelu Lukaku sempre nel mirino del Chelsea. Il club londinese è sempre a caccia di un bomber di livello internazionale e, dopo le offerte per Haaland che sarebbero state rispedite al mittente, in questa settimana proveranno ad accelerare per Big Rom.

Come riportato da The Athletic, i Blues sarebbero addirittura fiduciosi che la trattativa con l’Inter si concluderà in maniera positiva. Il Chelsea ha inviato già due offerte ai nerazzurri e sarebbero pronti a convincere anche Lukaku del ritorno a Londra.

