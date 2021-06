Calciomercato Inter, dopo l’azzurro il nerazzurro per Raspadori?

Calciomercato Inter: se Lautaro Martinez dovesse partire, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Giacomo Raspadori come perfetto erede del Toro

Con un’offerta da 80 milioni, l’Inter potrebbe lasciar partire Lautaro Martinez senza troppe sofferenze. Proposta che al momento non c’è, ma i nerazzurri tengono comunque d’occhio il calciomercato così da tenersi pronti nel caso in cui si debba trovare il sostituto dell’argentino.

E, come riportato da Tuttosport, il perfetto erede del Toro l’Inter lo avrebbe individuato in Giacomo Raspadori, fresco di convocazione in azzurro per Euro 2020. Al Sassuolo ah chiuso in crescendo, i nerazzurri sarebbero i più interessati ad acquistarlo anche se i neroverdi non hanno necessità di vendere e potrebbero quindi sparare alto.