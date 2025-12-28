Inter News
Calciomercato Inter, Dumfries può essere ceduto in casa nerazzurra? L’indiscrezione non lascia dubbi
Calciomercato Inter, si avvicina gennaio e qual è il piano per quanto riguarda invece Dumfries. La situazione attuale
Il Calciomercato Inter si avvicina alla sessione di gennaio con più riflessioni che certezze. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in casa nerazzurra prevale una linea prudente: le decisioni più importanti sarebbero rimandate all’estate, mentre l’inverno servirà soprattutto per eventuali aggiustamenti mirati. La dirigenza vuole evitare mosse affrettate, mantenendo una visione lucida e sostenibile sul medio-lungo periodo.
Un tema inevitabile nel Calciomercato Inter riguarda l’infortunio di Denzel Dumfries, che resterà ai box fino a marzo. L’assenza dell’esterno olandese impone valutazioni sulla fascia destra, ma senza forzare operazioni di emergenza. Al momento non si registrano accelerazioni per un sostituto immediato: l’Inter preferisce attendere e capire se il rientro del giocatore potrà avvenire nei tempi previsti.
Lo sguardo della dirigenza, però, è già proiettato verso l’estate, in particolare per quanto riguarda la porta. Sempre secondo La Repubblica, la Juventus proverà l’assalto a Mike Maignan, in scadenza con il Milan e seguito anche dall’Inter. I nerazzurri potrebbero valutare un’operazione a parametro zero, ricalcando strategie già utilizzate con successo in passato. Il vero sogno per il futuro resta però Guglielmo Vicario, ritenuto il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo.
A centrocampo, il Calciomercato Inter ruota ancora attorno alla situazione di Davide Frattesi. La Juventus osserva con interesse, ma al momento le distanze tra i club sono significative. L’Inter, anche a causa delle difficoltà nel piazzare alcuni esuberi, non intende forzare i tempi e preferisce rimandare ogni discorso a fine stagione.
Infine, per la fascia destra in ottica giugno, viene monitorato il giovane croato Moris Valinčić della Dinamo Zagabria, possibile investimento solo in caso di partenze. La strategia è chiara: gennaio di attesa, estate di scelte decisive nel Calciomercato Inter.
QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A