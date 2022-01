Calciomercato Inter: Dybala perfetto per i piani di Inzaghi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marotta e l’Inter alla finestra sulla situazione di Paulo Dybala alla Juventus: l’argentino è un profilo che piacerebbe anche a Simone Inzaghi

Chiara la linea dell’Inter sul mercato in vista della prossima estate: puntare su profili di qualità, in grado di accrescere ulteriormente la competitività della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

E tra questi l’Ad Marotta tiene d’occhio con attenzione la situazione di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con la Juventus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il numero dieci argentino avrebbe le le caratteristiche perfette per inserirsi al meglio negli schemi di Inzaghi in nerazzurro.