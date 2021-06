Calciomercato Inter, è Paredes la carta del PSG per arrivare ad Hakimi

Calciomercato Inter: il PSG potrebbe convincere i nerazzurri a cedere Hakimi proponendo il cartellino di Leandro Paredes

Prosegue l’asta di calciomercato tra il PSG e il Chelsea per Achraf Hakimi, l’uomo che l’Inter ha deciso di cedere per far quadrare i conti. Nessuna delle due squadre, però, ha ancora bussato alla porta dei nerazzurri con gli 80 milioni chiesti; ci si è avvicinati, ma con l’inserimento di contropartite. E il club milanese vorrebbe solo cash.

Come riportato da Tuttosport, però, a far cambiare idea all’Inter potrebbe essere l’irruzione nella trattativa di Leandro Paredes. I parigini potrebbero proporre il centrocampista, che già un anno fa aveva detto sì ai nerazzurri e convincere i campioni d’Italia ad accettare una contropartita per arrivare alla cifra richiesta. L’argentino, inoltre, sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi.