Calciomercato Inter, Emerson o Alonso per la corsia mancina. I nerazzurri faranno ancora spesa in Premier League

Marcos Alonso o Emerson Palmieri per la corsia mancina. L’Inter non si tira indietro e progetta già la stagione successiva, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

I nerazzurri torneranno in Premier League per fare spesa: Conte vorrebbe uno dei due calciatori che si adatterebbero alla perfezione nel suo 3-5-2. C’è anche un alternativa in caso di no, si parla del greco Tsimikas.