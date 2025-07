Calciomercato Inter, tra Galatasaray e Calhanoglu si complica! I turchi non vanno oltre i 15 milioni, ma aumentano le pretendenti

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter è sempre più incerto. Il centrocampista turco, protagonista di una stagione brillante in maglia nerazzurra, è finito al centro delle attenzioni del calciomercato estivo. In particolare, il Galatasaray sembra intenzionato a riportarlo in patria, ma l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice.

Calhanoglu, 30 anni, è uno dei perni del centrocampo dell’Inter campione d’Italia, apprezzato per la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi. La sua volontà di tornare in Turchia è nota, ma lo scoglio principale resta economico: secondo quanto riportato da SportMediaset, il Galatasaray avrebbe pronta un’offerta da 15 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dalla dirigenza interista, che ne chiede almeno 40.

Oltre al club di Istanbul, anche alcuni team della Premier League stanno seguendo da vicino l’evoluzione della trattativa. Il Manchester United, alla ricerca di rinforzi a centrocampo, e il Fulham, desideroso di compiere un salto di qualità, avrebbero già preso contatti con l’entourage del giocatore. Calhanoglu è dunque al centro di un vero e proprio intreccio internazionale di mercato.

L’Inter, guidata dal tecnico Simone Inzaghi, non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi uomini chiave. Calhanoglu, arrivato a parametro zero dal Milan nel 2021, si è guadagnato un ruolo fondamentale nello scacchiere nerazzurro, risultando decisivo anche in Champions League. Per questo motivo, il club valuta attentamente ogni proposta e non esclude di innescare un’asta per massimizzare il potenziale guadagno.

Nel frattempo, anche alcuni club della Saudi Pro League hanno espresso interesse, ma al momento la pista più calda resta quella turca. Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro del regista turco: tra il richiamo di casa e le sirene inglesi, il destino di Calhanoglu potrebbe presto prendere una svolta decisiva.