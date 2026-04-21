Francesco Calzona lascia la Slovacchia: addio ufficiale dal ruolo di ct, il motivo della decisione dell’ex Napoli

Francesco Calzona ha lasciato il ruolo di ct della Slovacchia: ecco l’ufficialità del suo addio e i motivi di questa decisione

Dopo un percorso sportivo durato quattro intensi anni, si separano ufficialmente le strade tra Francesco Calzona e la nazionale della Slovacchia. L’allenatore italiano ha infatti comunicato ai vertici dirigenziali la sua decisione di abbandonare definitivamente il prestigioso ruolo di commissario tecnico, chiudendo così un capitolo fondamentale della sua carriera professionale iniziato nel luglio 2022 e costellato da traguardi di grande rilievo.

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Il rifiuto del rinnovo e la ricerca di nuovi stimoli

La Federazione calcistica slovacca, ampiamente soddisfatta della valorizzazione della rosa e della qualità del gioco espresso, aveva messo sul tavolo un’importante proposta per il rinnovo di contratto. Nonostante ciò, il mister ha scelto di percorrere una strada differente. Pur ringraziando sentitamente la Federazione per l’importante attestato di stima e per la fiducia garantitagli durante il suo lungo mandato, il tecnico ha deciso di declinare l’offerta per cercare una nuova sfida, dichiarandosi pronto ad affrontare un nuovo capitolo del suo percorso professionale.

Il bilancio in panchina e la cavalcata a Euro 2024

L’impatto del mister sulla compagine centro-europea è stato innegabile e i numeri ne sono la prova concreta. Calzona si è affermato negli ultimi anni guidando la selezione in ben 40 partite ufficiali, durante le quali ha saputo costruire un solido bilancio composto da 19 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.

Tra le pagine più gloriose ed emozionanti scritte nel corso di questa avventura, spicca senza ombra di dubbio la memorabile partecipazione all’Europeo del 2024. Sotto la sua guida, la squadra capitanata dal difensore ex Inter Milan Skriniar riuscì nell’impresa di raggiungere gli storici ottavi di finale, abbandonando la competizione solo al termine di una battaglia conclusasi con una sconfitta di misura per 2-1 contro l’Inghilterra.

Un’occasione d’oro per il mercato degli allenatori

Essendo ora svincolato, Calzona è un’opportunità sul mercato degli allenatori assolutamente da non sottovalutare. Il suo curriculum internazionale si sposa con esperienze di primissimo livello maturate anche nei club. A impreziosire il suo profilo c’è infatti l’intensa parentesi vissuta sulla panchina del Napoli, squadra che ha guidato con grande professionalità per 16 partite tra febbraio e giugno 2024. Un bagaglio d’esperienza completo che lo rende un candidato ideale per molti club alla ricerca di una nuova guida tecnica. Lo riporta Gianluca Di Marzio.