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Formazioni ufficiali Belgio Italia U17: le scelte di Vermant e Franceschini per la finale dell’Europeo
Formazioni ufficiali Belgio Italia U17: le scelte di Vermant e Franceschini per la finale dell’Europeo di categoria. Ecco i 22 in campo
L’Italia Under-17 sta sfidando il Belgio nella finale dell’Europeo di categoria, col fischio d’inizio alle 19:00 allo stadio Flora di Tallin, in Estonia. La squadra di Daniele Franceschini arriva all’appuntamento dopo aver chiuso il Gruppo B al primo posto, con 2 vittorie e 1 pareggio contro Francia, Danimarca e Montenegro.
In semifinale, l’Italia ha superato la Spagna Under-17 ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Per la selezione italiana si tratta dell’ultimo passo verso il titolo, con l’occasione di premiare un percorso eccellente nel torneo e confermare il grande lavoro svolto dai giovani azzurri. La finale rappresenta il momento culminante della competizione, con entrambe le squadre pronte a giocarsi il prestigioso trofeo europeo.
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BELGIO (4-2-3-1): Seghers; Moorthamer, Mbavu, Bloondeel, El Morabet; Van Gelder, Dierckx; Onia Seke, Driessen, Nga Kana; Benktib. CT Vermant
ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo; Gasparello, Okon, Biondini; Corigliano; Perillo, Croci. CT Franceschini