Calciomercato Juventus, agente di Koopmeiners alla Continassa e Milan in pressing su Vlahovic: cosa sta succedendo attorno a questi due nomi

Calciomercato Juventus, ruota tanto attorno ai nomi di Koopmeiners e Vlahovic. Cosa sta succedendo in vista dell’estate

La Juventus di Luciano Spalletti inizia a programmare il proprio futuro, con i fari puntati sulle prossime mosse dirigenziali. Tra i nomi più discussi in ottica mercato spiccano quelli di Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic. Il centrocampista è attualmente monitorato da club come il Manchester United e il Galatasaray, mentre la società spera in una sua convocazione da parte di Ronald Koeman per l’Olanda. Sul fronte offensivo, invece, si registrano le forti attenzioni del Milan, allenato proprio dall’ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

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L’Olanda come vetrina: la strategia per cedere l’ex atalantino

Il giocatore olandese sta attraversando un’annata decisamente sottotono nel capoluogo piemontese. Anche le intuizioni tattiche dell’attuale mister, che ha persino tentato di schierarlo come braccetto sinistro in una difesa a tre per massimizzare le sue doti di palleggio, non sono bastate a rigenerarlo. Di conseguenza, il club ha deciso di considerarlo un elemento sacrificabile per alleggerire il bilancio.

La speranza della dirigenza è che il giocatore possa trovare spazio in Nazionale, offrendo così una vetrina internazionale utile a facilitarne la vendita entro giugno. A conferma di questi movimenti, il suo procuratore, Bart Baving, ha fatto visita alla Continassa proprio nella giornata di ieri per discutere i prossimi scenari. La valutazione del cartellino non scenderà sotto la soglia dei 30 milioni di euro, cifra essenziale per non incappare in una minusvalenza. Le piste estere restano calde, pronte a puntare sul suo riscatto sportivo. Per Koop, i restanti cinque turni di campionato saranno cruciali: servirà convincere la propria panchina a concedergli minutaggio. L’incasso di questa cessione consentirebbe poi di finanziare gli acquisti richiesti dallo staff tecnico.

Il rebus in attacco e il pressing dei rossoneri

L’altra grande questione da risolvere riguarda il bomber serbo. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti è un vero e proprio chiodo fisso per il reparto offensivo dei lombardi in vista della prossima stagione sportiva.

Il mister del Diavolo conosce perfettamente le caratteristiche della punta avendola già allenata durante la sua esperienza a Torino. A facilitare i potenziali dialoghi c’è anche un dettaglio legato all’entourage: il nove bianconero condivide lo stesso procuratore del giovane Kostic, appena acquistato dai rossoneri direttamente dal Partizan Belgrado.

L’assenza di un rinnovo contrattuale ufficiale con i vertici sabaudi non fa che alimentare le mire della concorrenza. La strada per un trasferimento rimane comunque molto complessa, complice una netta discrepanza tra le ambizioni salariali del ragazzo e le cifre proposte dai milanesi. Mentre la Vecchia Signora cerca la chiave giusta per blindare il proprio fuoriclasse, il mercato internazionale rimane alla finestra: la firma sul nuovo contratto sarà l’enigma fondamentale da sbrogliare per delineare tutte le future strategie societarie.