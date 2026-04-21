Hong Kong Football Festival: Juventus, Inter, Manchester City e Chelsea si sfidano in Asia. Tutti i dettagli sul mini-torneo estivo

Hong Kong Football Festival: Juventus, Inter, Manchester City e Chelsea danno vita ad un mini-torneo estivo in Asia. I dettagli

Il grande calcio europeo si prepara a sbarcare in Estremo Oriente per un’estate all’insegna dello spettacolo e delle sfide di altissimo livello. Nel mese di agosto, infatti, Manchester City, Chelsea, Inter e Juventus saranno le assolute protagoniste di un prestigioso torneo amichevole pre-campionato che infiammerà la passione dei tifosi asiatici.

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Il calendario dell’ “Hong Kong Football Festival”

La competizione, ribattezzata ufficialmente “Hong Kong Football Festival”, si disputerà all’interno della modernissima cornice del Kai Tak, un impianto sportivo futuristico capace di accogliere ben 50.000 spettatori sugli spalti. Il fischio d’inizio della manifestazione è programmato per sabato 1° agosto, data in cui i nerazzurri sfideranno il Manchester City, formazione attualmente impegnata in un serrato duello con l’Arsenal per la conquista del titolo in Premier League.

Il mini-torneo vivrà il suo atto conclusivo pochi giorni dopo, esattamente mercoledì 5 agosto. In questa occasione, il palcoscenico sarà tutto per la Juventus, che incrocerà i tacchetti contro il Chelsea in un test match che si preannuncia fondamentale per calibrare la preparazione atletica e testare i nuovi schemi tattici in vista dell’avvio dei rispettivi campionati nazionali.

Allenamenti a porte aperte e parata di stelle

Per rafforzare il legame con la vastissima fanbase locale, l’organizzazione ha previsto diverse iniziative collaterali. Prima di scendere in campo per le gare ufficiali, tutti i club terranno delle esclusive sessioni di allenamento aperte al pubblico. I tifosi di Hong Kong avranno così l’imperdibile opportunità di osservare da vicino le stelle del panorama calcistico europeo, vivendo l’emozione a un passo dal terreno di gioco.

L’evento è stato presentato in pompa magna alla presenza di quattro vere e proprie leggende, intervenute in veste di ambasciatori: Shaun Wright-Phillips e Roberto Di Matteo a rappresentare i club inglesi, Bobo Vieri come simbolo dell’Inter, ed Edgar Davids per la Juventus.

Il gran finale con Bayern Monaco e Aston Villa

L’estate asiatica dedicata al grande pallone, tuttavia, non si esaurirà con questo quadrangolare d’eccezione. A conferma della centralità di Hong Kong come capitale del calcio estivo, anche il Bayern Monaco e l’Aston Villa hanno ufficialmente comunicato la loro presenza. Le due storiche compagini si affronteranno in una lussuosa amichevole internazionale fissata per venerdì 7 agosto, arricchendo un programma che regalerà una settimana di sport indimenticabile a tutto l’Oriente.