Calciomercato Genoa: offerta per Malinovskyi, è in trattative avanzate per trasferirsi a zero in quel club! Cosa sta succedendo

Calciomercato Genoa: Malinovskyi è in trattative avanzate per trasferirsi a zero in quella squadra in vista della prossima stagione. Cosa succede

Il mercato estivo inizia già a scaldarsi e le prime indiscrezioni delineano scenari importanti per i club di Serie A. In casa ligure, l’attenzione della dirigenza è tutta rivolta al futuro della propria linea mediana e offensiva: il Genoa si prepara infatti a salutare uno dei suoi giocatori più esperti. Stiamo parlando di Ruslan Malinovskyi, il cui percorso sportivo sembra ormai essere sempre più lontano dall’Italia e destinato a proseguire nel campionato turco.

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Il pressing del Trabzonspor e i dettagli del contratto

Secondo Fabrizio Romano, il Trabzonspor è in trattative avanzate per ingaggiare Ruslan Malinovskyi a scadenza di contratto. Il club militante nella Süper Lig turca ha individuato nel duttile trequartista il rinforzo ideale per garantire maggiore qualità, esperienza internazionale e pericolosità balistica al proprio scacchiere tattico. La società di Trebisonda sta spingendo forte sull’acceleratore per bruciare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni dell’atleta.

È stato messo sul tavolo un contratto triennale offerto direttamente all’entourage del giocatore. Un accordo a lungo termine che dimostra la totale fiducia del club nei confronti dell’ex stella dell’Atalanta. I colloqui sono nelle fasi finali, un segnale inequivocabile di come la fumata bianca sia ormai imminente e di come le parti stiano limando solamente gli ultimissimi dettagli legati all’ingaggio e ai bonus.

L’addio al Grifone a parametro zero

L’avventura del fantasista sotto la Lanterna è dunque giunta ai titoli di coda. Il centrocampista ucraino può lasciare il Genoa a giugno, sfruttando la naturale conclusione del suo vincolo lavorativo con la società rossoblù. Questa dinamica contrattuale permetterà all’atleta classe 1993 di trasferirsi a parametro zero, un’occasione d’oro per i turchi che si assicureranno un talento purissimo senza dover versare alcun indennizzo per l’acquisto del cartellino.

Per il Grifone, la partenza di un elemento così dotato tecnicamente rappresenterà una perdita importante. La dirigenza ligure dovrà ora mettersi al lavoro per individuare un valido sostituto durante la prossima sessione estiva, cercando un profilo capace di non far rimpiangere le doti balistiche e la visione di gioco del potente mancino ucraino.