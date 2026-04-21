Bernardo Silva Juve, spunta un ostacolo: il portoghese avrebbe un’altra priorità. Tutti i dettagli

Bernardo Silva Juve, trattativa in salita: il portoghese dà priorità a un altro scenario. Tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato internazionale si arricchisce di un intreccio affascinante che potrebbe accendere l’estate bianconera: la pista Bernardo Silva‑Juve resta viva, ma – come riportato da Sport – il portoghese sembra orientato a dare priorità al fattore familiare. Un elemento che potrebbe spingerlo a valutare progetti lontani da Manchester, dove la pioggia e la distanza dagli affetti hanno spesso pesato nelle sue riflessioni. Non è un tema nuovo: già nel 2022 il centrocampista aveva manifestato il desiderio di avvicinarsi a casa, aprendo con decisione al Barcellona prima che Pep Guardiola lo convincesse a restare.

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Il rapporto con il Barça, infatti, non si è mai realmente interrotto. All’epoca, solo la mancanza di un’offerta formale nei tempi giusti impedì il trasferimento, come spiegato anche dal padre del giocatore. Oggi però lo scenario è diverso: Bernardo Silva è nel pieno della maturità calcistica, il contratto si avvicina alla scadenza e il Manchester City non sembra più intenzionato a opporsi a una sua eventuale partenza. I blaugrana, alla ricerca di un leader tecnico, potrebbero tornare in pole position.

In questo contesto, la Juventus osserva con attenzione e spera di inserirsi nella corsa, forte di un progetto in costruzione che potrebbe affascinare il portoghese. L’idea di vederlo in bianconero non è più un semplice sogno di mezza estate, ma una possibilità concreta. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dal richiamo di casa, che potrebbe spingerlo nuovamente verso Barcellona, ma la Juve resta alla finestra pronta a cogliere l’occasione.