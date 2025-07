Calciomercato Inter, non solo Calhanoglu nel mirino del Galatasaray: per la porta i turchi vogliono Sommer!

Calciomercato Inter, non solo Calhanoglu. Il Galatasaray mette nel mirino anche Sommer!

Il mercato dell’Inter entra nel vivo e si tinge di nuovi scenari, soprattutto dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense. Tra le possibili uscite spunta un nome a sorpresa: quello di Yann Sommer, esperto portiere svizzero classe 1988, attualmente titolare della formazione nerazzurra.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Galatasaray avrebbe già avviato un primo sondaggio per Sommer, che ha chiuso la stagione con prestazioni di alto livello sia in Serie A che in campo internazionale. Il club turco, alla ricerca di rinforzi in più reparti per affrontare le prossime competizioni europee, avrebbe individuato nell’estremo difensore elvetico il profilo ideale: affidabile, esperto e ancora pienamente competitivo.

Sommer, arrivato all’Inter nell’estate 2023 dopo un’esperienza al Bayern Monaco, ha subito conquistato la fiducia dell’allora tecnico Simone Inzaghi e, oggi, è una pedina fondamentale anche sotto la guida di Cristian Chivu, allenatore romeno alla sua prima stagione da tecnico della prima squadra.

Nonostante i suoi 36 anni, Sommer ha dimostrato grande continuità tra i pali, abbinando senso della posizione e leadership silenziosa. L’Inter, che ne apprezza il contributo dentro e fuori dal campo, sarebbe orientata a proseguire con lui almeno fino alla scadenza naturale del contratto, fissata nel 2026.

Tuttavia, il club non esclude a priori la cessione, soprattutto in un contesto di mercato incerto e dinamico. Anche il centrocampista Hakan Calhanoglu, perno del gioco nerazzurro, sarebbe finito nei radar della squadra di Istanbul, alimentando le voci su una possibile doppia trattativa.

Per ora, Sommer resta un punto fermo dell’Inter, ma l’interesse del Galatasaray potrebbe presto tradursi in un’offerta concreta. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i nerazzurri vorranno aprire a un cambiamento tra i pali o puntare ancora sulla sicurezza dello svizzero.