Calciomercato Inter, Gila rimane l’obiettivo per la difesa: ecco la chiave per arrivare allo spagnolo

Calciomercato Inter, la rivelazione di Nicolò Schira su Mario Gila, obiettivo per la difesa nerazzurra: ecco la chiave per il sì del calciatore

Mario Gila ha lentamente scalato le gerarchie dei difensori sui quali i dirigenti del calciomercato dell’Inter stanno valutando di investire per rinfoltire e ringiovanire il reparto per la prossima stagione. Il centrale spagnolo classe 2000, in forza alla Lazio, piace da mesi ai nerazzurri, i quali continuano a monitorarlo attraverso i propri scout. Come sottolinea il giornalista Nicolò Schira su Twitter, l’interesse del club di Viale della Liberazione è concreto. L’operazione potrebbe subire un’accelerata nelle prossime settimane, sfruttando anche gli ottimi rapporti tra la società e l’agente del calciatore, ovvero Alejandro Camano (nonché procuratore di Lautaro Martinez).

#Inter are monitoring #Lazio’s centre-back Mario #Gila. Nerazzurri are in a very good relationship with his agent Alejandro Camano. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 25, 2025

