Calciomercato Inter, spunta l'ultima idea per rinforzare la difesa! E c'è un intreccio con quel nerazzurro...

Calciomercato Inter, ecco l’ultima idea per rinforzare la difesa di Chivu! E c’è un intreccio di mercato con quel giocatore nerazzurro…

L’Inter guarda già alla prossima estate con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno intensificato i contatti per Marc Guehi, classe 2000, capitano del Crystal Palace e ormai colonna della nazionale inglese. Il contratto del difensore scade nel 2026 e la sua decisione di non rinnovare lo rende uno dei profili più ambiti sul mercato internazionale.

La concorrenza e l’ipotesi Bisseck

Il Liverpool resta in pole position: la scorsa estate era arrivato vicino a chiudere l’operazione per circa 40 milioni, poi sfumata per la mancanza di un sostituto al Palace. Qui potrebbe inserirsi l’Inter grazie a un possibile “assist” di Yann Bisseck. Il centrale tedesco, chiuso nelle gerarchie di Inzaghi, spinge per una cessione a gennaio per non compromettere le sue chance di convocazione al Mondiale 2026. Proprio il Palace lo aveva individuato come erede naturale di Guehi: uno scenario che potrebbe aprire la strada a uno scambio o a un’operazione con cifre più contenute.

Programmazione a lungo termine

L’interesse per Guehi non nasce solo dalla situazione di Bisseck, ma da una strategia di rinnovamento. In estate, infatti, l’Inter dovrà fare i conti con le scadenze contrattuali di Acerbi, de Vrij e Darmian, mentre Akanji sarà riscattato. La necessità di ringiovanire la difesa è evidente. Oltre ai Reds, anche Bayern Monaco e Barcellona seguono con attenzione il capitano del Palace, ma la dirigenza nerazzurra studia la mossa giusta per provare a piazzare un colpo che blinderebbe il reparto arretrato per gli anni a venire.

LEGGI ANCHE – Bisseck Inter, addio più vicino? La posizione di Marotta è chiara

