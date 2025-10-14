Bisseck Inter, addio più vicino? La posizione di Marotta è chiara

Bisseck Inter: futuro in bilico, la Germania spinge per l’addio a gennaio. Naturalmente molto dipenderà dalla volontà dei nerazzurri

Il caso Bisseck Inter torna a far discutere. Dalla Germania arrivano nuove conferme su un possibile addio del difensore già nella sessione di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, Yann Bisseck starebbe valutando seriamente l’ipotesi di lasciare l’Inter per non compromettere le sue possibilità di partecipare ai Mondiali 2026 con la nazionale tedesca.

Minutaggio ridotto e sogno Mondiale

Il nodo principale del caso Bisseck Inter riguarda il minutaggio. Con Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, il difensore tedesco ha trovato pochissimo spazio: soltanto 157 minuti in campo in questo avvio di stagione. Numeri troppo bassi per un giocatore ambizioso e nel pieno della crescita, che punta a conquistare un posto stabile nella Germania di Julian Nagelsmann.

Per il classe 2000, l’obiettivo è chiaro: giocare con continuità per non perdere il treno che porta alla Coppa del Mondo. Tuttavia, con la concorrenza agguerrita in casa Inter, lo spazio sembra limitato, e questo potrebbe spingerlo a cercare una nuova avventura già a gennaio.

L’Inter non chiude alla cessione

Le ultime indiscrezioni sul fronte Bisseck Inter parlano di una società disposta ad ascoltare proposte. Nonostante il giocatore sia legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2029, la dirigenza avrebbe aperto al dialogo con diversi club europei interessati, in particolare in Bundesliga e Premier League.

L’Inter, forte della lunga durata del contratto, può comunque dettare le condizioni e ottenere una cifra significativa in caso di cessione. La società valuta attentamente la situazione, consapevole che il calciatore potrebbe trarre beneficio da un’esperienza altrove, ma senza svendere un talento che ha ancora ampi margini di crescita.

Le possibili destinazioni

Tra le squadre che seguono con attenzione l’evoluzione del caso Bisseck Inter, ci sarebbe l’Eintracht Francoforte, pronto a offrirgli un ruolo da titolare immediato. Anche alcuni club di Premier League hanno chiesto informazioni, attratti dalla sua fisicità e dalla giovane età.

I prossimi due mesi saranno decisivi per capire se il tedesco rimarrà a Milano o se cambierà maglia. Tutto dipenderà dal suo impiego e dalle scelte tecniche di Chivu. Una cosa, però, è certa: il dossier Bisseck Inter sarà uno dei più caldi del mercato invernale. LEGGI ANCHE >>> Prossimo turno Serie A 2025/2026