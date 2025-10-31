Calciomercato Inter, il grande colpo dei nerazzurri è possibile: spunta l’ipotesi dello scambio a gennaio! Le ultimissime

Calciomercato Inter, possibile colpo in arrivo: prende quota l’ipotesi di uno scambio a gennaio. Le ultime novità

L’Inter si prepara al mercato di gennaio con un obiettivo preciso: rafforzare la rosa per continuare a inseguire sia il sogno scudetto sia quello europeo. La dirigenza, in piena sintonia con Cristian Chivu, sta valutando la possibilità di anticipare alcune mosse inizialmente previste per l’estate, soprattutto in difesa, reparto destinato a una profonda trasformazione.

A fine stagione, infatti, potrebbero salutare tre pilastri della retroguardia come Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, chiudendo un ciclo importante. L’intenzione del club è abbassare l’età media e costruire una linea arretrata più futuribile, senza rinunciare all’affidabilità che ha contraddistinto i nerazzurri negli ultimi anni.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Marc Guehi, 25 anni, centrale inglese del Crystal Palace e già nel giro della nazionale. In scadenza di contratto a giugno, Guehi rappresenta un profilo di grande valore, seguito da tempo dall’Inter. L’idea iniziale era di puntare a un colpo a parametro zero, ma la concorrenza è fortissima: Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool sono pronte a inserirsi, con i Reds che avevano già sfiorato l’accordo la scorsa estate.

Il difensore, dal canto suo, ha scelto di non rinnovare con il Palace, aprendo così scenari interessanti per gennaio. L’Inter, per evitare un’asta al rialzo in estate, sta pensando di anticipare l’operazione già nella sessione invernale, così da permettere a Chivu di inserirlo gradualmente nei meccanismi della squadra. Tra le ipotesi, anche una trattativa più ampia con il club inglese che potrebbe coinvolgere Yann Bisseck, in cerca di maggiore spazio.

Per ora si tratta soltanto di suggestioni, ma l’eventuale arrivo di Guehi a gennaio intriga società e tifosi: un innesto di questo livello potrebbe segnare l’inizio di una nuova era difensiva per l’Inter.

