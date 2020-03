Calciomercato Inter, il Barcellona non molla Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, dalla Spagna rilanciano: il Barcellona vuole Lautaro Martinez. E il Mundo Deportivo svela un retroscena

Continua la corte del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino – come riporta l’edizione odierna de il Mundo Deportivo – continua ad essere corteggiato dalla società blaugrana.

Non sarà una trattativa semplice, ma ovviamente i catalani tenteranno l’assalto nella sessione di mercato estiva. Non solo, il quotidiano ha svelato anche un interessante retroscena di mercato: il giocatore poteva essere del Barcellona già due anni fa per 10 milioni di euro.